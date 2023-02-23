Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

Сьогодні, 23 лютого, російські окупаційні війська обстріляли Миропільську, Білопільську, Хотінську, Новослобідську та Краснопільську громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього за день було зафіксовано 93 прильоти. З них 42 прильоти з мінометів, 7 − з артилерії, скидання 4 ВОГ за допомогою квадрокоптера та 40 прильотів з гранатомету.
“Краснопільська громада: внаслідок обстрілу (1 прильот) села Рясне пошкоджено 1 нежилий будинок. Також територію громади обстрілювали з мінометів − 5 прильотів. А ще зафіксовано скидання боєприпасів типу “ВОГ” з квадракоптерів, запущених з території РФ”, - йдеться у повідомленні.
Миропільську громаду обстріляли з мінометів та САУ - по 6 прильотів.
Білопільську громаду обстріляли з мінометів − 22 прильоти та гранатометів − 40 прильотів.
По Хотінській громаді били з мінометів - 5 прильотів.
На територію Новослобідської громади росянни скинули 4 міни.
Нагадаємо, 23 лютого рашисти також вдарили по Куп’янську на Харківщині. Поранення отримали дві цивільні жінки.