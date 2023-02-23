Діти Мелітополя складатимуть присягу "юноармійців", а жителі Маріуполя за продпайки обладнують позиції росармії

На базі вказаного навчального закладу планується сформувати так званий "всєросійський корпус спасатєлєй".

У школі тимчасово окупованого Мелітополя, що в Запорізькій області, росіяни планують організувати складання присяги "юноармійців".

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"У місцевій школі, для дітей з усього міста начебто на "добровільній основі" планується прийняття присяги "юнармійців". Також, на базі вказаного навчального закладу планується сформувати так званий "всєросійський корпус спасатєлєй", - розповіли в командуванні.

Тим часом складна ситуація в Маріуполі на Донеччині, де рашисти спричинили гуманітарну кризу.

Окупанти схиляють населення до обладнання позицій навколо міста за продовольчі пайки.

"Оплата зазначеної трудової діяльності не визначена. Більшість осіб отримують лише продовольчі набори", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в Мелітополі представники окупаційної влади змушують дітей писати листи російським солдатам і збирати для них посилки.

А в один з навчальних закладів Маріуполя надійшло розпорядження про мобілізацію. Чоловіків, які працюють викладачами навчального закладу та першими отримали російський паспорт, відправлять в окопи.