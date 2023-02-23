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На честь іспанського прем'єра встановили іменну табличку на Алеї сміливості в Києві

Педро Санчесу висловили вдячність за допомогу, яку його держава надає Україні під час російського вторгнення.

Фото: ОПУ

У Києві на Алеї сміливості відкрили іменну табличку на честь голови іспанського уряду Педро Санчеса.

Про це йдеться на сайті Президента України.

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23 лютого Володимир Зеленський та прем'єр Іспанії відвідали Алею сміливості і взяли участь у відкритті іменної таблички.

Президент подякував Санчесу за допомогу, яку Іспанія надає Україні під час російського вторгнення.

Фото: ОПУ

"На цій Алеї розміщені таблички, на яких викарбувані імена людей, котрі підтримали Україну із самого початку вторгнення. Ми висловлюємо вам нашу вдячність за цю підтримку", – сказав Зеленський.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Педро Санчес прибув до Києва 23 лютого. На спільній пресконференції зі Зеленським прем'єр повідомив, що Іспанія виділить 4,4 млн євро на ініціативу Grain from Ukraine разом із Всесвітньою продовольчою програмою.

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