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В США триває обговорення щодо можливості передачі України винищувачів, - Нуланд

При цьому беруться до уваги потреби України в ППО. 

В США триває обговорення щодо можливості передачі України винищувачів, - Нуланд
Вікторія Нуланд
Фото: courrier.am

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв’ю The Washington Post зазначила, що в країні тривають обговорення стосовно передачі Україні винищувачів.

Про це повідомляє Укрінформ

“Ми продовжуємо обговорювати це всередині, зважаючи на довготермінові потреби протиповітряної оборони, але також говоримо і з Україною”, - зазначила Нуланд, коли її запитали про потреби України у сучасній авіації.

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На думку Нуланд, країни Європи можуть і самі ухвалити рішення про надання Україні бойової авіації. 

“Однак ситуація змінюється, й ми слідкуємо, чого потребує Україна”, - підкреслила заступниця держсекретаря США.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що літаки країн НАТО можуть бути передані Києву.

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