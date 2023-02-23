В США триває обговорення щодо можливості передачі України винищувачів, - Нуланд

При цьому беруться до уваги потреби України в ППО.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв’ю The Washington Post зазначила, що в країні тривають обговорення стосовно передачі Україні винищувачів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми продовжуємо обговорювати це всередині, зважаючи на довготермінові потреби протиповітряної оборони, але також говоримо і з Україною”, - зазначила Нуланд, коли її запитали про потреби України у сучасній авіації.

На думку Нуланд, країни Європи можуть і самі ухвалити рішення про надання Україні бойової авіації.

“Однак ситуація змінюється, й ми слідкуємо, чого потребує Україна”, - підкреслила заступниця держсекретаря США.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що літаки країн НАТО можуть бути передані Києву.