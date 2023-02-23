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G7 збільшила фінансову підтримку України до $39 млрд у 2023 році

Торік ішлося про $32 млрд.

G7 збільшила фінансову підтримку України до $39 млрд у 2023 році
G7
Фото: НАЗК

G7 передбачила $39 млрд на фінансово-економічну підтримку України у 2023 році, заявив міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі, повідомляє CNN.

Виступаючи на прес-конференції після зустрічі міністрів фінансів G7 в Індії, Сузукі сказав, що Група семи також попросила Міжнародний валютний фонд "прискорити свою роботу щодо складання програми підтримки до березня".

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"Нашу непохитну підтримку України було підтверджено", - додав міністр.

Нагадаємо, торік у грудні міністри фінансів Групи семи оприлюднили заяву, в якій ішлося про $32 млрд бюджетної та економічної підтримки для України на це рік.

Також на нинішній зустрічі мали обговорити заходи проти Росії через її вторгнення в Україну.

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