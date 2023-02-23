Експрем'єр Британії Джонсон має намір висувати свою кандидатуру на пост генсека НАТО

"Хай ніхто не забуде, що тут такий кандидат є в резерві", - сказав експрем'єр Великобританії.

Колишній глава британського уряду Борис Джонсон заявив, що має намір висувати свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.

Про це Джонсон сказав в етері українського телемарафону.

"Я хочу сказати, шановні друзі, я маю всім оголосити, що є такий задум, і хай ніхто не забуде, що тут такий кандидат є в резерві. Цього разу, думаю, що мені поталанить", - зазначив колишній британський прем'єр.

Він пригадав слова словами ексглави уряду Італії Маріо Драґі, що наступним генсеком Альянсу має бути кандидат від ЄС. "Я з ним не погоджуюся. Чому це так? Я думаю, є інші країни, кандидати поза Європейським Союзом, не обовязково це має бути ЄС", - зазначив Джонсон.

Він наголосив, що нині "ми маємо НАТО міцне як ніколи" і "бачимо цілком ясно, що українське членство - це перспектива, це має статися".

Нагадаємо, чинний очільник НАТО Єнс Столтенберг займає посаду з 1 жовтня 2014 року. Він мав очолювати Північоатлантичний альянс до 30 вересня 2022 року. Та через війну в Україні його залишили ще на рік.