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Глави держав Бухарестської девʼятки ухвалили заяву із засудженням вторгнення Росії в Україну. Орбан – серед них

Також у документі визнали Росію найбільшою та прямою загрозою безпеці Альянсу. 

Глави держав Бухарестської девʼятки ухвалили заяву із засудженням вторгнення Росії в Україну. Орбан – серед них
Фото: EPA/UPG

Глави держав та урядів Бухарестської девʼятки ухвалили спільну заяву із засудженням вторгнення Росії до України. Серед них – і премʼєр Угорщини Віктор Орбан, країна якого входить до цього обʼєднання.

Спільне комюніке було ухвалено 22 лютого, після зустрічі представників влади Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Чехії, Литви, Латвії, Естонії та Болгарії із генеральним секретарем НАТО та президентом США Джо Байденом. 

У 10 пунктах заяви її підписанти зазначили, зокрема, що рік тому Росія знищила мир та безпеку в Європі, намагаючись силою підкорити Україну. 

"Росія є найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу. У відповідь на криваву агресивну війну Росії союзники відреагували рішуче, згуртовано та відповідально. Щоб захистити своє населення та територію, члени Альянсу зобов’язуються запровадити нову базову лінію стримування та оборони НАТО та посилити військову присутність Альянсу в наших країнах", – йдеться у комюніке. 

Сторони зазначили, що з нетерпінням очікують на приєднання до Альянсу Фінляндії та Швеції.

"Ми найрішучіше засуджуємо загарбницьку війну Росії. Кількість загиблих серед цивільного населення України зростає через невибіркові ракетні удари Росії та навмисні атаки на критичну інфраструктуру, включно з використанням Чорного моря як стартового майданчика. Винні у звірствах і воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності. Ми сповнені рішучості продовжувати міжнародний тиск на Росію. Ми також засуджуємо всіх, у тому числі Білорусь, хто активно сприяє веденню агресивної війни Росії проти України", – йдеться у заяві. 

Глави країн також підтвердили, що майбутнє України – в Європі. 

Нагадаємо, що Бухарестська девʼятка була утворена з країн НАТО східного флангу в 2015 році як відповідь на перший напад Росії на Україну. Фактично це обʼєднання країн, котрі географічно близькі до РФ. 

Угорський премʼєр Віктор Орбан відомий своїми проросійськими поглядами та політикою. Він неодноразово висловлювався проти санкцій щодо Росії. 

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