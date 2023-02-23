Канада заявила, що Китай намагався вести спостереження за арктичним регіоном

Китай також нещодавно звинуватили у втручанні у канадські вибори.

Збройні сили Канади заявили, що нещодавно виявили докази намагання Китаю вести спостереженння в Арктиці. Про це пише BBC.

Відкриття, про яке вперше повідомила канадська газета The Globe and Mail, порушило питання діяльності Китаю на крайній півночі.

Спостережні буї були виявлені та вилучені восени минулого року в рамках операції “Лімпід” місії канадських військових, завданням якої є виявлення загроз безпеці країни через повітряне, наземне та морське стеження.

У міністерстві національної оборони Канади заявили, що військові знають “про нещодавні спроби Китаю щодо проведення операцій спостереження в канадському повітряному просторі та на морських підходах”.

Представник міністерства нацоборони Даніель Ле Бутільє додав, що Китай використовує технології подвійного призначення, тобто пристрої, які ведуть спостереження як у дослідницьких, так і військових цілях. За його словами, військові припинили спроби спостереження за територією Канади з 2022 року.

Китай давно виявляє інтерес до Арктики. За останні два десятиліття країни 33 рази відправляла високопосадовців у регіон і бере участь у більшості великих арктичних інститутів. Китай також розширив свій криголамний флот і відправив на північ військово-морські судна, часто для дослідницьких експедицій.

Китай сподівається відкрити коротший торговельний шлях до Європи через цей регіон, оскільки крижані покриви тануть через зміну клімату, і отримати доступ до нових ресурсів.

За словами експертів, дослідницькі інтереси Китаю в регіоні подвоїлися, так само як спроби спостереження за військовими активами в Арктиці.

Дії китаців пов’язані з масштабнішим прагненням кількох арктичних країн, а саме США, Канади, Фінляндії, Росії, Норвегії та Швеції, розкрити невикористаний потенціал у регіоні.

“Це частина світу, яка не була нанесена на карту і вивчена з таким ж ступенем деталізації, що й інші широти”, – сказав Роберто Маццолін, старший науковий співробітник Центру інновацій у галузі міжнародного управління та колишній високопосадовець Збройних сил Канади.

Маццолін зазначає, що Канада історично розглядала Арктику як безпечну зону з невеликим потенціалом загрози. Але інтерес до регіону з боку Росії, а останнім часом і Китаю змінив ситуацію.

“Канада змушена думати про те, як будувати власну безпеку, військову оборону або економічну діяльність, щоб захистити канадські та американські інтереси”, – сказав він.

Зазначимо, Китай також нещодавно звинуватили у втручанні у федеральні вибори в Канаді 2019 року і вибори 2021 року. Канадська служба безпеки та розвідки заявила про намагання Китаю переобрати лібералів Джастіна Трюдо до урядової меншості та забезпечити поразку консервативних політиків, які вважаються недружніми до Китаю.

У середу прем'єр-міністр Трюдо назвав підозрюване втручання Китаю у вибори "надзвичайно серйозною проблемою" і заявив, що підтримує подальше розслідування цих повідомлень. Він додав, що спроби втручання поки що виявилися безуспішними. Китайські чиновники в Канаді спростували ці повідомлення.

У середу міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила CNN, що розглядає Китай як дедалі більш руйнівну силу. Джолі додала, що Канада тісно співпрацює зі США для захисту повітряного простору Північної Америки, а також суверенітету Канади в Арктиці.

Раніше цього місяця у повітряному просторі Північної Америки виявили китайський аеростат. І США, і Канада заявили, що повітряна куля шпигувала за секретними військовими об'єктами. Китай спростував звинувачення, заявляючи, що це цивільний метеозонд, який збився з курсу.