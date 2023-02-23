Провал Росії в ООН. Світ підтримав «формулу миру Зеленського». Путіна чекає трибунал

Москва після цього голосування в Генасамблеї стала ще більш ізольованою, Україна зберегла глобальну коаліцію проти агресора, а світ став на крок ближчим до заснування спеціального трибуналу проти не лише виконавців злочинів, а й замовників – російського керівництва.

Попри зусилля Росії та її союзників, які робили усе для того, щоби завалити голосування, внести свої правки, що мали на меті змусити Україну сісти за стіл перемовин з агресором на його умовах, а світ відмовитися від постачання оборонного озброєння нашій державі, більшість країн-членів ООН виступила проти РФ.

Напередодні річниці масштабного вторгнення Росії 141 держава підтримали проукраїнський проєкт резолюції щодо встановлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні і лише 7, включно з РФ, виступили проти. Так завершилася спеціальна сесія у Генасамблеї ООН. За основу цього документу була узята « Формула миру » президента Зеленського, яку він торік презентував на саміті G20.

Рівно рік тому, 23 лютого 2022 року, представники країн – учасниць Генасамблеї ООН також зібралися на спеціальне засідання, де мали обговорити стан справ на тимчасово окупованих територіях Донбасу, винести відповідне рішення щодо цієї проблеми. Поки засідали, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, тож питання Мінських домовленостей, переговорів, моніторингових місій стали неактуальними.

ООН як головна глобальна інституція не змогла нічого зробити для того, щоби захистити Україну, вберегти від зухвалого попрання Статут Організації, який формувався за підсумками Другої світової, завчасно стримати агресора.

Минув рік, і що ми бачимо сьогодні? Генасамблея знову зібралася, однак тепер для того, щоби проголосувати за резолюцію, яка не просто засуджує Росію, а й формулює конкретні рамки майбутнього миру на проукраїнських умовах – те, що рік тому багато кому у світі здавалося нездійсненним. Цей документ за основу має «Формулу миру» президента Зеленського. Він включає прості посили.

Фото: EPA/UPG

По-перше, підтримка територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, визначених у 1991 році. Від Росії вимагають повного виведення своїх військ з усіх без виключення територій України, а також, по суті, звільнення, деблокади української морської акваторії. Іншими словами, йдеться про те, що жодних перемовин щодо Криму, регіонів Донбасу, анексованої РФ частини Херсонської та Запорізької областей бути не може.

По-друге, світ вимагає від Москви повного припинення бойових дій. Важливо, що резолюція це не обмежує атаками російських військ, які ведуться безпосередньо на території нашої держави. Зокрема, наголошується на тому, що РФ має припинити будь-які напади на критичну інфраструктуру та на цивільні об’єкти, включно з житловими будинками, школами та лікарнями. Себто в ООН наголошують на тому, що Росія має припинити завдавати зі своєї та з територій інших держав ракетних та інших ударів.

По-третє, ми чуємо заклик провести повний обмін військовополоненими, повернути до України усіх незаконно переміщених осіб, включаючи дітей, які були вкрадені та незаконно вивезені окупантами.

Фото: t.me/andriyshTime

По-четверте, Генасамблея ООН просить усіх учасниць Організації об’єднатися, щоби запобігти глобальним наслідкам війни. Йдеться, зокрема, про продовольчу, енергетичну та фінансову безпеку, захист навколишнього середовища та дотримання ядерної стабільності.

Усього цього не може бути досягнуто без миру в Україні. Ці елементи резолюції дуже сильно переплітаються з пунктами «Формули миру» Зеленського. Там говориться про повернення під повний контроль України Запорізької АЕС; про стабільність зернової угоди та нарощування Україною експорту зерна до бідних країн; щодо відшкодування усіх збитків, завданих Росією, тощо.

Так, хтось може сказати, що рішення Генасамблеї носять лише дорадчий характер, однак саме цей документ, за який нині проголосувала більшість держав світу, стає першим кроком до процедури притягнення усіх винних у злочинах проти України до кримінальної відповідальності. Це перший етап на шляху до створення міжнародного трибуналу, де має постати найвище російське керівництво.

Фото: ЕРА/UPG

«Наголошуємо на необхідності забезпечення, згідно з міжнародним правом, притягнення до відповідальності за найсерйозніші злочини, скоєні на території України, шляхом відповідних, справедливих і незалежних розслідувань і судових переслідувань на національному чи міжнародному рівнях, а також забезпечити справедливість для всіх жертв і запобігання майбутнім злочинам», – йдеться у документі.

Звісно, щоби заснувати трибунал проти високопосадовців РФ, за однією з опцій, потрібно сформулювати окрему резолюцію та провести голосування в ООН. Проте нинішнє формулювання, хоча і є розмитим, однак все ж закладає базу для створення окремого судового органу.

Ухвалення Генасамблеєю цієї резолюції – це дійсно велике досягнення України. Одначе варто наголосити на тому, як Росія та її союзники намагалися протидіяти тому, щоби цей документ не отримав такого рівня підтримки.

Перед винесенням резолюції на голосування Білорусь та так званий співавтор Нікарагуа запропонували кілька правок, де, за великим рахунком, йшлося про організацію миру виключно на російських умовах. Білоруський представник наполягав на тому, що з тексту мають вилучити згадку про провину Росії у війні. Натомість, пропонувалося засудити дії західних політиків, заборонити постачання зброї Україні та прописати, що мир може бути досягнутий лише шляхом перемовин.

Фото: EPA/UPG

Чи виконує Мінськ забаганки Москви? Звісно. Одначе тут, здається, були присутні елементи китайської позиції. Дивним чином так склалося, що ці білоруські формулювання майже слово в слово повторювали заяву представника Китаю, яка була виголошена під час дебатів в Генасамблеї ООН. Крім того, КНР проголосувала за одну з ганебних поправок.

Менше з тим, ці поправки білоруської сторони не були підтримані більшістю країн – членів ООН. І це є дипломатичним крахом Кремля.

Потрібно згадати ще про один напрочуд важливий момент. Наразі циркулює один наратив: Україну не підтримує Глобальний південь. У нас дійсно неповні відносини із ним, є держави, з якими ми маємо невизначені, а подекуди й непрості стосунки. Одначе якщо ви подивитеся на перелік співавторів резолюції на підтримку миру в Україні, вже не кажучи про саме голосування у Генасамблеї, то ви побачите, що це твердження про пасивність Глобального півдня щодо нашої держави є дещо хибним.

Фото: UN.org

Сьогодні нас підтримали Уругвай, Чилі, Еквадор, Аргентина, Бразилія, Гватемала, Єгипет, Чад, Саудівська Аравія, Сінгапур, М’янма та чимало інших держав, які не є частиною євроатлантичного співтовариства. Було чимало тих, які утрималися, і з ними нам потрібно працювати.

Нинішнє голосування – є не просто символом стійкості України, непорушності міжнародної коаліції, це не просто документ, який підтримує закладання основ миру в нашій державі на умовах Києва, а не Москви. Це був фактично вотум довіри до ООН як до організації. До неї є безліч претензій, проте цього разу у залі Генасамблеї більшість держав світу продемонструвала, що Статут ООН і міжнародний порядок, сформовані після завершення Другої світової війни, мають залишатися непохитними. Так само, як і підтримка України.