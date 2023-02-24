Представник РФ у Радбезі ООН не захотів вшанувати жертв російської агресії в Україні

Всі присутні у залі, крім росіянина, встали і схилили голови.

Російський дипломат не захотів вшанувати жертв російської агресії в Україні, як це запропонував голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Про це повідомив радник міністра МЗС з комунікацій Георгій Тихий.

Наприкінці свого виступу на Радбезі ООН Дмитро Кулеба закликав всіх присутніх вшанувати жертв агресії хвилиною мовчання.

Майже всі присутні у залі, члени Радбезу та їхні делегації, негайно встали слідом за українським міністром, схиляючи голови.

“І лише якийсь лисий, огидний чоловік за табличкою “Russian Federation” починає метушитися, вставати, не вставати, напіввставати, стукати по столу, намагатися включити свій мікрофон, звертатися до головуючого. Більш показового моменту для всього світу годі придумати”, - написав Тихий.

Нагадаємо, напередодні річниці масштабного вторгнення Росії 141 держава підтримала проукраїнський проєкт резолюції щодо встановлення всеохопного, справедливого та сталого миру в Україні і лише 7, включно з РФ, виступили проти. Так завершилася спеціальна сесія в Генасамблеї ООН. За основу цього документа взята формула миру президента Зеленського, яку він торік презентував на саміті G20.

Попри те, що Росія та її союзники робили все, аби завалити голосування, внести свої правки, що мали на меті змусити Україну сісти за стіл перемовин з агресором на його умовах, а світ відмовитися від постачання оборонного озброєння нашій державі, більшість країн – членів ООН виступила проти РФ.