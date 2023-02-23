Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"

Генасамблея ООН підтримала резолюцію 141 голосом "за", проти - 7.

Генеральна Асамблея ООН підтримала проєкт резолюції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Резолюція "Про справедливий і сталий мир в Україні" набрала 141 голос. Проти резолюції проголосували 7 країн - Росія, Білорусь, Північна Корея, Ерітрея, Малі, Нікарагуа та Сирія.

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Документ головним чином вимагає від Росії повного виведення її збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріпить ключові положення Формули миру Президента Зеленського.

Цей проєкт раніше поширили прихильники України для ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН, яка підкреслює необхідність миру, що забезпечує “суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України”.

Нагадаємо, глава ЗМСУ Дмитро Кулеба повідомляв, що РФ робила все можливе, щоб зірвати голосування в ООН, але українські дипломати працювали з кожною країною, незалежно від її впливу на міжнародній арені.