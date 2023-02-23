Головне за день. Четвер, 23 лютого

З 24 лютого 2022 року Росія завдала майже 5 тис. ракетних та 3,5 тис. авіаційних ударів по об'єктах на території України, а також майже 1 100 ударів із застосуванням безпілотників, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, за лютий захисники "відмінусували" шість літаків та два вертольоти противника, збили 80 крилатих ракет та 84 безпілотники.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Авіація Сил України оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також чотирьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також ракетники і артилеристи уразили три райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт росіян.

Росармія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається. За добу загарбники завдали 9 ракетних ударів, один з яких - по цивільній адміністративній будівлі Дворічної на Харківщині, та 28 авіаударів. Також вороги здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти Берислава, Зеленівки та Білозерки на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 23 лютого – в новині.

Держави-члени Євросоюзу ухвалили заяву, приурочену річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У заяві підписанти висловили підтримку нашій державі та наголосили, що "майбутнє України мають вирішувати українці" і що "жодна країна не має права вторгатися до сусідньої країни або порушувати її суверенітет та територіальну цілісність".

"Ми сповнені рішучості домогтися того, щоб усіх, хто несе відповідальність за військові злочини та інші найтяжчі злочини, скоєні у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, притягнули до відповідальності", - йдеться в заяві.

У ЄС нагадали Росії перетворення продовольства та енергії на зброю, ядерний шантаж та поширення фейків про війну в Україні.

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Президент США Джо Байден 24 лютого проведе віртуальну зустріч з лідерами G7 та Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє CNN.

Як зазначила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, це для того, щоб "продовжити координацію наших зусиль щодо підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за її війну". Завтра, за її словами, лідери країн обговорять, як продовжуватимуть підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію і всіх тих, хто сприяє путінській агресії.

"Рік тому ця група зібралася лише за декілька годин після того, як російські танки увійшли до України, щоб покласти безпрецедентні витрати на Путіна та його поплічників... Ми працювали разом, щоб надати Україні необхідну допомогу в галузі безпеки, економічної, економічної та бюджетної, гуманітарної та енергетичної", - сказала Жан-П'єр.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації.

"Буча та Ірпінь показують рани і шрами путінського варварства. Росія не переможе в цій війні. Вся Іспанія з Україною", - написав Санчес у Twitter.

Він також опублікував відео, на якому оглядає зруйновані будинки Бучі та Ірпеня.

Це вже друга поїздка Санчеса до України. Перед цим він приїжджав у квітні минулого року.

Цього тижня Україну вже відвідали президент США Джо Байден, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні, парламентська делегація з Ізралю. В Офісі президента на найближчі дні анонсували й інші "несподівані та важливі візити".

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію “Ашан” у перелік міжнародних спонсорів війни.

Підставою стало те, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відмовилася від бойкоту держави-терориста, а також не закрила свій бізнес в РФ.

Завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення російська дочірня компанія французького “Ашану” постачала товари російським військовим на захоплених українських територіях. Ці товари компанія постачала під виглядом “гуманітарної допомоги”, а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в Російській Федерації.

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Суд арештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн.

“За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн”, - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Якого саме майна стосується рішення суду – в нашій новині.

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