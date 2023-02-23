Держави-члени ЄС ухвалили заяву до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Пообіцяли 10-ий пакет санкцій, посилення тиску на Росію і допомогу у відбудові України.

Держави-члени Євросоюзу ухвалили заяву, приурочену річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Текст документа оприлюднили на сайті Ради ЄС.

У заяві підписанти висловили підтримку нашій державі та наголосили, що "майбутнє України мають вирішувати українці" і що "жодна країна не має права вторгатися до сусідньої країни або порушувати її суверенітет та територіальну цілісність".

"Ми сповнені рішучості домогтися того, щоб усіх, хто несе відповідальність за військові злочини та інші найтяжчі злочини, скоєні у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, притягнули до відповідальності", - йдеться в заяві.

У ЄС нагадали Росії перетворення продовольства та енергії на зброю, ядерний шантаж та поширення фейків про війну в Україні.

"Ми продовжуватимемо твердо і повністю солідаризуватися з Україною та її народом стільки, скільки потрібно. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в політичній, економічній, гуманітарній, фінансовій та військовій сферах, у тому числі за допомогою швидких скоординованих закупівель у європейській промисловості", - наголосили в ЄС.

Блок буде надавати підтримку у відновленні України. Для цього планують використовувати заморожені російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

Також у ЄС пообіцяли посилювати тиск на державу-агресора, ухвалити десятий пакет санкцій і передбачити відповідальність для тих, хто намагатиметься обійти обмежувальні заходи.

"Ми підтримуємо мирну формулу президента Зеленського. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо торжество України, повагу міжнародного права, відновлення миру та територіальної цілісності України в межах її міжнародно ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, G7 збільшила фінансову підтримку України до $39 млрд у 2023 році.

Тим часом країни Європейського Союзу не досягли згоди в середу, 22 лютого, щодо нових санкцій проти Росії і запланували додаткові переговори 23 лютого.