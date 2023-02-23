Литва пропонує призначити єврокомісара із санкцій

Наразі ведуться дискусії, чи варто запропонувати портфель комісара з санкцій на виборах до Європейського парламенту.

Європейський Союз повинен розглянути можливість призначення штатного комісара для нагляду за розробкою та застосуванням санкцій. Таким чином вони зможуть ефективно використовуватися проти Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в інтерв’ю Guardian.

Він зазначив, що розчарований кількістю винятків із санкцій, і порівняв їх із дірою в кораблі, котра може потопити його.

Зокрема, він послався на відступи від санкцій, передбачених у вересні 2022 року для вугілля, цементу та деревини на тій підставі, що вони були пов’язані із захистом продовольчої безпеки.

“Потрібне більш чітке пояснення цих відступів. У деяких випадках може бути зв’язок, але коли ми говоримо про цемент, вибачте, я не можу знайти зв’язок із продовольчою безпекою”, - наголосив міністр.

Ландсбергіс наголосив, що наразі ведуться дискусії, чи варто запропонувати портфель комісара з санкцій на виборах до Європейського парламенту.

Єврокомісар з питань фінансової стабільності Мейрід МакГіннесс заявила, що офіційні особи готові запровадити європейську версію американського Управління з контролю за іноземними активами, яке очолює виконання санкцій.

Нагадаємо, міністерство комунікацій та транспорту Литви пропонує створити центр контролю за дотриманням санкцій щодо Росії та Білорусі.