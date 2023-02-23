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На GoFundMe зібрали для українців більше 225 млн фунтів

На сайті відбулись тисячі зборів коштів.

На GoFundMe зібрали для українців більше 225 млн фунтів

Понад 225 мільйонів фунтів стерлінгів було пожертвувано на збори коштів для України на платформі GoFundMe. До збору коштів для народу України доєдналися тисячі людей.

Про це повідомляє The Independent.

“Реакція, яку ми побачили з усього світу протягом днів і тижнів після вторгнення, була чудовою. Вилив великодушності до українського народу одразу після вторгнення був одним із найбільших, які ми коли-небудь бачили на GoFundMe, і це тривало протягом останніх 12 місяців”, - сказав міжнародний віце-президент GoFundMe Джон Ковентрі.

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На сайті відбулись тисячі зборів коштів, котрі включали масштабні проекти та індивідуальні зусилля. Зокрема, до кордону Польщі з Україною направили конвой автомобілів.

Крім того, для українців збирали гроші на ліки, на дорогу до Великобританії, а також на житло. 

Нагадаємо, всесвітньо відомий виконавець кантрі-музики, багаторазовий лауреат премій “Греммі” й Academy of Country Music Awards Бред Пейслі долучився до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24.

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