Литва пропонує створити центр контролю за дотриманням санкцій щодо РФ та Білорусі

"Зараз відповідальність за дотримання санкцій досить розмита, що призводить до серйозних проблем".

Міністерство комунікацій та транспорту Литви пропонує створити центр контролю за дотриманням санкцій щодо Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Baltics News.

"Я завжди був за те, щоб зміцнення дієвості санкцій, координація їх застосування перебували у віданні однієї структури, якою може стати пропонований нами єдиний центр", - сказав міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс.

Насамперед, за його словами, такий центр має бути заснований у Литві, а потім в інших країнах Євросоюзу.

"Настільки важливо, щоб одна контрольна інстанція була і в Євросоюзі, тому що зараз відповідальність за дотримання санкцій досить розмита, що призводить до серйозних проблем", - зазначив Скуодіс.

Нагадаємо, країни Балтії та Польща хочуть полегшити застосування санкцій проти членів родини та оточення найбагатших росіян, але стикаються з опором Угорщини.