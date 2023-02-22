Угорщина опирається спробам застосувати санкції проти оточення російських олігархів, – Politico

Країни Балтії та Польща хочуть полегшити застосування санкцій проти членів родини та оточення найбагатших росіян, але стикаються з опором Угорщини.

Про це пише Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах Євросоюзу.

Відповідно до чинних правил, ЄС може заморозити активи та накласти візові заборони на “провідних бізнесменів, які працюють у Росії”. Литва, Латвія, Естонія та Польща тепер хочуть розширити це визначення, включивши в нього “найближчих членів родини або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду”.

ЄС ввів санкції проти понад 1 400 осіб у зв’язку з війною Росії проти України, багато з яких є російськими олігархами. Ще 96 осіб можуть бути додані до наступного пакету санкцій ЄС, свідчать проекти документів, з якими ознайомився Politico. Включення членів сімей олігархів та інших їхніх спільників дало б можливість застосувати санкції ще до тисяч людей без необхідності доводити, що вони беруть безпосередню участь у війні в Україні або діють в економічних інтересах російської держави.

Це може стосуватися, наприклад, колишньої дружини президента Росії Володимира Путіна Людмили Очеретної, доньки якої потрапили під санкції, але не вона сама, та інших членів оточення олігархів.

Проте на зустрічі у вівторок, на якій посли ЄС обговорювали наступний раунд санкцій блоку, Угорщина чинила опір таким планам, повідомили дипломати. Будапешт стверджував, що це не частина 10-го пакету санкцій. Угорщина довгий час скептично ставилася до включення в список занадто великої кількості імен і наполягала на виключенні чотирьох осіб із уже чинного списку санкцій, повідомили двоє дипломатів. Встановити особи цих чотирьох людей не вдалося.

Ця ситуація створює напруженість і, ймовірно, стане предметом нових гарячих дебатів під час зустрічі послів ЄС у середу. Під час цієї зустрічі вони обговорюватимуть не лише новий пакет санкцій проти Росії, а й так звану пролонгацію понад 1 400 імен, які вже є в санкційному списку.

Режим санкцій підлягає підтвердженню кожні півроку, яке досі було більш менш формальним. Тепер Угорщина використовує цей перегляд як важіль, наполягаючи на тому, щоб чотири конкретні особи були виключені з існуючого списку санкцій ЄС, перш ніж вона погодиться на продовження. Якщо Угорщина заблокує перенесення і відмовиться йти на компроміс, усі 1400 осіб буде виключено зі списку, попередили два дипломати.

Оскільки всі країни ЄС мають погодитися з цією пропозицією, будь-яка країна може накласти вето на цей крок, навіть якщо решта 26 країн ЄС підтримає її. Час минає, оскільки ЄС хоче ухвалити 10-й пакет санкцій до річниці вторгнення Росії до України у п'ятницю, 24 лютого.

Нагадаємо, в Угорщині напередодні річниці вторгнення до України відкрилася "патріотична" російська опера.