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Президент Естонії прокоментував промову Путіна: "Сталін, мабуть, посміхався в могилі"

Військові цілі Кремля не змінилися і там готові "грати вдовгу".

Президент Естонії прокоментував промову Путіна: "Сталін, мабуть, посміхався в могилі"
Алар Каріс

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що промова Володимира Путіна перед Федеральними зборами 21 лютого є чітким сигналом про те, що військові цілі Кремля не змінилися і там готові "грати вдовгу".

Про це Каріс написав у Twitter.

"Якщо хтось думав, що Росія найближчим часом буде зацікавлена в мирі, подумайте ще раз. Сьогоднішній виступ ясно дав зрозуміти – цілі Москви незмінні, вони готові до тривалого протистояння із Заходом і не потерплять внутрішнього інакомислення. Сталін, мабуть, посміхався в могилі", – написав він.

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Нагадаємо, 21 лютого Путін серед іншого заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між нею та США. Цей договір передбачав взаємні інспекції обʼєктів ядерного озброєння і кількісно обмежував боєзаряди та їх носії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальним рішення Росії призупинити участь у договорі. Він додав, що з РФ були готові говорити про обмеження стратегічної зброї, попри те, що відбувається в світі чи стосунках між двома країнами.

Блінкен наголосив, що США "уважно спостерігатимуть за тим, що насправді робить Росія", і що адміністрація Байдена забезпечить, щоб Америка "відповідала безпеці нашої власної країни та наших союзників". 

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