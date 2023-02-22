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Зеленський розглядає можливість особистого візиту на саміт НАТО у липні, – посол

Україна очікує отримати чітке формулювання про вступ до Альянсу щойно завершиться війна. 

Зеленський розглядає можливість особистого візиту на саміт НАТО у липні, – посол
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість особистого візиту на саміт НАТО у Вільнюсі, що відбудеться в липні. Про це в інтервʼю BNS повідомив посол України в Литві Петро Бешта, пише LRT.  

"Ми плануємо це. Перше, що нам потрібно, це запрошення, оскільки Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і надіємося радикально змінити ситуацію у війні в Україні", – розповів дипломат. 

Допомога Україні має стати однією з ключовим тем на саміті. Союзники України, зокрема Литва, очікують, що українці отримають більш конкретні новини про своє членство в Альянсі. 

"Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що Україна стане членом НАТО, щойно завершиться війна", – повідомив посол Бешта.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення президент України лише двічі виїжджав із закордонними поїздками: у грудні – до США, на зустріч із Джо Байденом, у лютому – до Лондона, Парижа та Брюсселя. 

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