Зеленський розглядає можливість особистого візиту на саміт НАТО у липні, – посол

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість особистого візиту на саміт НАТО у Вільнюсі, що відбудеться в липні. Про це в інтервʼю BNS повідомив посол України в Литві Петро Бешта, пише LRT.

"Ми плануємо це. Перше, що нам потрібно, це запрошення, оскільки Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і надіємося радикально змінити ситуацію у війні в Україні", – розповів дипломат.

Допомога Україні має стати однією з ключовим тем на саміті. Союзники України, зокрема Литва, очікують, що українці отримають більш конкретні новини про своє членство в Альянсі.

"Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що Україна стане членом НАТО, щойно завершиться війна", – повідомив посол Бешта.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення президент України лише двічі виїжджав із закордонними поїздками: у грудні – до США, на зустріч із Джо Байденом, у лютому – до Лондона, Парижа та Брюсселя.