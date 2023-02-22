​Папа Франциск знову засудив "абсурдну і жорстоку" війну Росії проти Україні

Папа Римський Франциск за два дні до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії наголосив, що війна в Україні є "абсурдною та жорстокою", і закликав до припинення вогню і переговорів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Reuters.

Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск назвав 24 лютого "сумною річницею" і сказав, що він "близький до мученицького українського народу".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

На початку цього місяця понтифік запевнив, що він готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Франциск зазначив, що просить про діалог.