Він заперечував існування України як держави та українського народу. Популяризував та героїзував РФ і її президента. При цьому негативно та упереджено висловлювався про українську мову та культуру.

У київському монастирі затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Джерела LB.ua у правоохоронних органах повідомили, що затриманим є Дмитро Скворцов.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний почав активно допомагати РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

На виконання завдань своїх російських кураторів він готував та надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди. Ці публікації розміщувалися на російських сайтах, активно «розганялися» пропагандистами та були доступними необмеженій кількості користувачів.

Висновки експертизи підтверджують, що ці публікації містили заклики до насильства, расової, національної чи релігійної ненависті, дискримінації, інші прояви нетерпимості та ворожнечі, негативно впливали на громадську думку, сприяли поширенню російської пропаганди в Україні та несли загрозу національній безпеці в інформаційній сфері.

У серпні 2022 року йому було повідомлено про підозру у державній зраді. Після цього він почав переховуватися від правосуддя та був оголошений у розшук.

За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронцям вдалося встановити місце перебування та затримати його на території одного з монастирів УПЦ (МП) в м. Києві, де він переховувався.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП). Вона оголошена за розпалювання міжконфесійної ворожнечі.