СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)

Керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Він у публічних висловлюваннях серед священиків та вірян і офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Крім того, під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких «patriarchia.ru» та «pravmir.ru». Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

“У цих публікаціях представники країни-агресора нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі”, – зазначили в Службі безпеки України.

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони

мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач

друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

Підозра оголошена за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших причетних за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Керівником Черкаської єпархії УПЦ (МП) є митрополит Черкаський і Канівський Феодосій. На сайті єпархії він підтвердив, що проти нього порушили кримінальну справу.