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За минулу добу ЗСУ знищили ще 820 російських окупантів, - Генштаб

Загалом Росія вже втратила близько 143 680 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 820 російських окупантів, - Генштаб
Фото: скрин відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні  близько 143 680 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 143680 (+820) осіб ліквідовано;
  • танків - 3316 (+6);
  • бойових броньованих машин - 6553 (+8);
  • артилерійських систем - 2334 (+7);
  • РСЗВ - 471 (+2);
  • засоби ППО - 243 (+0);
  • літаків - 299 (+1);
  • гелікоптерів - 287 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2018 (+2);
  • крилаті ракети - 873 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5209 (+13);
  • спеціальна техніка - 225 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще два удари - по інших важливих об’єктах противника.

Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та два дрони-камікадзе типу "Ланцет-3". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

 

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