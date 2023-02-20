За минулу добу ЗСУ знищили ще 820 російських окупантів, - Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 143 680 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 143680 (+820) осіб ліквідовано;

танків - 3316 (+6);

бойових броньованих машин - 6553 (+8);

артилерійських систем - 2334 (+7);

РСЗВ - 471 (+2);

засоби ППО - 243 (+0);

літаків - 299 (+1);

гелікоптерів - 287 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2018 (+2);

крилаті ракети - 873 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5209 (+13);

спеціальна техніка - 225 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще два удари - по інших важливих об’єктах противника.

Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та два дрони-камікадзе типу "Ланцет-3". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.