За минулу добу ЗСУ знищили ще 820 російських окупантів, - Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 143 680 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 143680 (+820) осіб ліквідовано;
- танків - 3316 (+6);
- бойових броньованих машин - 6553 (+8);
- артилерійських систем - 2334 (+7);
- РСЗВ - 471 (+2);
- засоби ППО - 243 (+0);
- літаків - 299 (+1);
- гелікоптерів - 287 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2018 (+2);
- крилаті ракети - 873 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5209 (+13);
- спеціальна техніка - 225 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще два удари - по інших важливих об’єктах противника.
Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та два дрони-камікадзе типу "Ланцет-3". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.