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Працюємо з партнерами для посилення десятого санкційного пакету ЄС проти Росії, – президент

Україна запровадила нові санкції проти Московської біржі та 333 російських банкірів.

Працюємо з партнерами для посилення десятого санкційного пакету ЄС проти Росії, – президент
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні Україна зробила новий санкційний крок проти тих, хто підживлює російську агресію. Президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських фінансових суб’єктів.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глава держави.

За словами президента, кожен санкційний пакет України стає основою роботи щодо санкцій із партнерами. Наразі триває підготовка чергового десятого санкційного пакету Євросоюзу.

“Ми працюємо з партнерами, щоб посилити його. Але водночас ми працюємо й з іншими суб’єктами глобальних відносин. Санкції за терор – це те, в чому зусилля кожної відповідальної держави здатні підштовхувати глобальний процес. І це буде”, – зазначив глава держави.

Президент зазначив, що сьогодні він провів переговори з президентом Франції Емануелем Макроном про подальшу оборонну підтримку, захист наших людей і всієї Європи.

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“Я дякую пану президенту за розуміння наших потреб і за спільне відчуття того, що не можемо втрачати жодної можливості й жодного тижня в захисті від російської агресії. Ми обговорили наші спільні дипломатичні зусилля з Францією, нашу співпрацю на міжнародних майданчиках. А також важливі рішення, які готуємо на цей тиждень – на рік нашої незламності”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що сьогодні також були проведені кілька нарад з урядовцями і з нашим міжнародним блоком – Офісу та уряду. З представниками сектору оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 333 громадян Росії та Московської біржі.

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