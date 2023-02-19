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Президент запровадив санкції проти Московської біржі і 333 російських банкірів

Санкції введені на 10 років.

Президент запровадив санкції проти Московської біржі і 333 російських банкірів
Фото: rada.gov.ua

Україна запровадила нові санкції проти Московської біржі та 333 російських банкірів.

Про це повідомляє сайт президента з посиланням на відповідний указ глави держави.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 333 громадян Росії та Московської біржі.

До санкційного списку потрапили члени наглядових рад та заступників керівників російських банківських установ. Загалом у списку санкцій 333 особи. Обмеження запроваджуються терміном десять років.

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Зеленський доручив Кабміну, СБУ та НБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Міністерство закордонних справ України має проінформувати країни ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки разом з партнерами у G7 готують новий масштабний пакет санкцій проти РФ. Очікується, що його оголосять до річниці вторгнення РФ в Україну.

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