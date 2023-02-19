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Комітет ВР заслухає відповідальних за мобілізацію

За словами Веніславського, є мобілізаційні методи, які членів Комітету ВР не задовольняють.

Комітет ВР заслухає відповідальних за мобілізацію
Федір Веніславський
Фото: Анна Стешенко

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає доповіді відповідальних за мобілізаційні заходи в Україні.

Про це заявив член комітету, представник Президента у ВР Федір Веніславський, повідомляє Укрінформ.

Він нагадав, що з першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україні діє правовий режим воєнного стану і триває загальна мобілізація. Веніславський пояснив, що під час загальної мобілізації територіальні центри комплектування постійно здійснюють мобілізаційні заходи в межах показників, які формуються Генеральним штабом з огляду на потреби ЗСУ. 

"На жаль, є мобілізаційні методи, які нас, членів Комітету ВР не задовольняють. Наступного тижня ми ініціювали засідання комітету, де заслухаємо керівників на рівні Збройних Сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи, щодо резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам", – додав парламентарій.

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Нагадаємо, що СБУ заблокувала шість каналів незаконного виїзду за кордон "ухилянтів" від мобілізації та затримала 7 організаторів таких схем.

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