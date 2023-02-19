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Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії

У Середземному морі перебувають п`ять носіїв крилатих ракет.

Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 10 кораблів, два з яких є ракетоносіями “Калібрів”.

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Facebook.

“У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, із них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - вісім ракет”, - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п`ять носіїв крилатих ракет "Калібр". Загальний залп яких становить 72 ракети.

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Нагадаємо, що в ОК "Південь" заявили, що ситуація в Чорному морі залишається досить напруженою, однак контрольованою. 

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