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Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини

Наслідки пошкоджень уточнюються.

Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини
Фото: Миколаївська ОДА у Facebook

Зранку у неділю, 19 лютого, війська РФ обстріляли дві громади Миколаївської області. 

Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, о 06:00 окупанти завдавали артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Зафіксовані влучання по відкритій території. На щастя, постраждалих немає. А о 06:45 війська РФ зі ствольної артилерії вдарили по населеному пункту Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

За словами голови ОВА, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Нагадаємо, що цієї ночі росіяни продовжували тероризувати Нікополь. З артилерії ворог вдарив по житлових будинках, коли люди спали. Обстрілами пошкоджено одноповерховий та чотири багатоповерхові будинки.

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