Сили оборони ліквідували ще 590 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 19 лютого 2023 орієнтовно склали 142 860 осіб. Українські захисники ліквідували минулої доби ще 590 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook. Інші втрати:

танків – 3310 (+7)

бойових броньованих машин – 6545 (+12)

артилерійських систем – 2327 (+1)

РСЗВ – 469 (+0)

засоби ППО – 243 (+0)

літаків – 298 (+0)

гелікоптерів – 287 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0)

крилаті ракети – 873 (+2)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0)

спеціальна техніка – 224 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора росіяни запустили по Україні чотири крилаті ракети. Дві з них були знищені, дві інші вдарили по Хмельницькому.