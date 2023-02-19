Сили оборони ліквідували ще 590 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 19 лютого 2023 орієнтовно склали 142 860 осіб. Українські захисники ліквідували минулої доби ще 590 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook. Інші втрати:
- танків – 3310 (+7)
- бойових броньованих машин – 6545 (+12)
- артилерійських систем – 2327 (+1)
- РСЗВ – 469 (+0)
- засоби ППО – 243 (+0)
- літаків – 298 (+0)
- гелікоптерів – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0)
- крилаті ракети – 873 (+2)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0)
- спеціальна техніка – 224 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора росіяни запустили по Україні чотири крилаті ракети. Дві з них були знищені, дві інші вдарили по Хмельницькому.