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Іще 1010 окупантів ліквідували Сили оборони за минулу добу
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Сили оборони ліквідували ще 590 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати ворога склали близько 142 860. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 19 лютого 2023 орієнтовно склали 142 860 осіб. Українські захисники ліквідували минулої доби ще 590 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook. Інші втрати:

  • танків – 3310 (+7)
  • бойових броньованих машин – 6545 (+12)
  • артилерійських систем – 2327 (+1)
  • РСЗВ – 469 (+0)
  • засоби ППО – 243 (+0)
  • літаків – 298 (+0)
  • гелікоптерів – 287 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0)
  • крилаті ракети – 873 (+2)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0)
  • спеціальна техніка – 224 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора росіяни запустили по Україні чотири крилаті ракети. Дві з них були знищені, дві інші вдарили по Хмельницькому. 

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