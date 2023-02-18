Головне за день. Субота, 18 лютого

Під час ранкової ракетної атаки росіян 18 лютого диспетчерський центр Укренерго застосовував превентивні відключення. Згодом енергосистема повернулася до нормальної роботи, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня, і наразі його не прогнозують.

"Після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні", - додали в компанії.

Ліміти споживання області не отримували, але в Укренерго попередили, що в разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що в місті через ворожі обстріли зазнали пошкоджень три навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків.

За словами Симчишина, також знищено майже пів тисячі вікон і балконів, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб.

Двоє людей отримали незначні поранення.

Російські війська пустили крилаті ракети по траєкторії над Південно-Українською АЕС.

Їхній проліт над станцією зафіксовано о 8:25 та 8:27, повідомляє "Енергоатом".

"Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку Первомайська Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" підкреслюють, що загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою. "Це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу", - наголосили фахівці.

"Енергоатом" вкотре звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму Росії, виводу військових формувань РФ з території Запорізької АЕС та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони впродовж доби завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Сили оборони впродовж поточної доби знищили 2 крилаті ракети "Калібр".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили противника.

Російська Федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеному пункту Українськ Донецької області. Внаслідок чого є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 18 лютого – в новині.

Якщо ситуація розвиватиметься несприятливо, президент РФ Володимир Путін може зважитися на замороження конфлікту.

Про це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє LB.

“Багато людей, які не стежать за розвитком війни Росії проти України, вважають, що домовленість про припинення вогню є дуже привабливим варіантом. Проте ми тут повинні виявити обережність, бо це є потенційною загрозою. Путін, якщо ситуація розвиватиметься для нього несприятливо, може зважитися на припинення бойових дій, заморозити конфлікт. Він не вестиме переговорів про повернення захоплених територій. Він використовуватиме цей час, щоб переоснастити та переозброїти армію РФ та знову напасти на Україну”, - заявив він.

Блінкен зауважив, що саме тому союзникам тут потрібно виявити обережність.

На Мюнхенській безпековій конференції сьогодні було зроблено ще чимало цікавих заяв, усі вони – на нашому сайті.

Понад 46 000 людей загинули під час землетрусу, який стався в Туреччині та Сирії, і очікується, що кількість жертв ще зросте.

Кількість загиблих у Туреччині становить 40 642 особи, а сусідня Сирія повідомила про понад 5 800 смертей, і ця цифра не змінюється протягом кількох днів.

Детальніше – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!