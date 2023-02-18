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Якщо ситуація розвиватиметься несприятливо, Путін може зважитися на замороження конфлікту, - Блінкен

Він використовуватиме цей час, щоб переоснастити та переозброїти армію РФ та знову напасти на Україну.

Якщо ситуація розвиватиметься несприятливо, Путін може зважитися на замороження конфлікту, - Блінкен
ЕРА/UPG
Фото: Ентоні Блінкен

Якщо ситуація розвиватиметься несприятливо, президент РФ Володимир Путін може зважитися на замороження конфлікту.

Про це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє LB

“Багато людей, які не стежать за розвитком війни Росії проти України, вважають, що домовленість про припинення вогню є дуже привабливим варіантом. Проте ми тут повинні виявити обережність, бо це є потенційною загрозою. Путін, якщо ситуація розвиватиметься для нього несприятливо, може зважитися на припинення бойових дій, заморозити конфлікт. Він не вестиме переговорів про повернення захоплених територій. Він використовуватиме цей час, щоб переоснастити та переозброїти армію РФ та знову напасти на Україну”, - заявив він. 

Блінкен зауважив, що саме тому союзникам тут потрібно виявити обережність. 

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що найбільша надана Україні гарантія безпеки - це статус кандидата в члени Євросоюзу

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