Блінкен: Стійкий мир означатиме, що Росія не повторить спроби агресії проти України

Західні союзники мають робити все необхідне, щоб у майбутньому, після закінчення війни Російська Федерація не могла повторити свою агресію проти України.

Про це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє LB.

"Рішення щодо подальшого миру, його умов ухвалюватиме Україна. Однак ми зацікавлені у тому, щоби мир був справедливим, щоби його умови відповідали Статуту ООН. Це має продемонструвати усім потенційним агресорам, що напад не виправдовує своїх результатів, що не можна піти непокараним", - сказав держсекретар США.

Він також висловився щодо необхідності запобігання агресії у майбутньому.

"Що означає стійкий мир? Ми повинні зробити усе можливе, щоб Росія не повторила подібної спроби через рік чи кілька років. Це означає, що Україна має мати відповідні сили та засоби для стримування та мати можливість захиститися від нападу. Тобто зараз надати Україні засоби для відсічі агресії і потім подивитися, наскільки це вплине на безпеку в Європі", - додав Блінкен.

Нагадаємо, що у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки очільник британського уряду Ріші Сунак заявив, що західні партнери планують цього року надати Україні гарантії, які мають захистити державу у її протистоянні з Російською Федерацією.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мета євроспільноти - щоби імперіалістична політика Путіна провалилася і щоби Україна перемогла. Для цього необхідна допомога боєприпасами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні.