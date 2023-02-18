Якщо Путін думає, що може перечекати, то він глибоко помиляється. Час грає не на його боці, - Гарріс

За її словами, Путін думав, що зможе розколоти НАТО. Але він зазнав у цьому поразки.

Немає сумніву, що трансатлантична єдність у підтримці України у її війні з Росією збережеться.

Про це віце-президент США Камала Гарріс заявила під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.

"США продовжать активно підтримувати Україну і ми будемо це робити стільки, скільки це буде потрібно. Американський народ захоплений рішучістю українського народу, його стійкістю та праведністю, готовністю боротися за свободу. А також твердістю, завзятістю та лідерством президента Зеленського. Президент Байден та я знаємо, що двопартійна підтримка Конгресу України продовжуватиметься. Ми також знаємо, що Україну надалі підтримуватиме єдина трансатлантична спільнота", - сказала Гарріс.

За її словами, президент Путін думав, що зможе розколоти НАТО. Але він зазнав поразки: НАТО сильна як ніколи. Зобов’язання США щодо статті 5 НАТО непорушні (про військову відповідь у разі нападу на країну НАТО - ред.).

"Разом ми надали історичну підтримку Україні. Разом ми нанесли Росії стратегічну поразку. Разом ми змусили Росію нести безпрецедентні витрати. Разом ми зміцнили нашу енергетичну безпеку та реінвестування в нашу колективну оборону. Ми об’єдналися задля захисту наших спільних цінностей та інтересів. У мене немає сумніву, що ця єдність збережеться. У мене немає будь-яких ілюзій щодо перспектив - у майбутньому будуть чорні дні для України, продовжаться страждання, пов’язані з війною. У майбутньому глобальні наслідки відчуватимуть держави звідусіль - від Африки до Південно-Східної Азії та Карибського басейну. Проте якщо Путін думає, що може перечекати, то він глибоко помиляється. Час грає не на його боці", - заявила Гарріс.

Гарріс нагадала, що українцям і в подальшому треба буде здавати "суворі іспити". Також трансатлантична єдність буде піддаватися значним викликам.

"Однак я впевнена: Україна не підведе, США та Європа також не підведуть", - резюмувала віце-президент.

Також у своєму виступі Гарріс заявила, що Сполучені Штати Америки підтримуватимуть міжнародні розслідування воєнних злочинів Російської Федерації в Україні.