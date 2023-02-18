Вона передавала інформацію знайомій через анонімні месенджери. А тоді розвіддані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу російських Збройних сил.

Служба безпеки України затримала ворожу інформаторку, яка коригувала російські ракети по школах та електропідстанціях Донеччини.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Раніше спецслужба затримала чотирьох її спільників, коли ті намагалися передати російським окупантам розвіддані про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.

Тепер же піймали і інформаторку. Вона переховувалась від правосуддя та продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України.

Фото: СБУ

"Зловмисниця приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині. Крім того, вона передавала рашистам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств", - розповіли в СБУ.

Зрадниця передавала інформацію знайомій через анонімні месенджери. А тоді розвіддані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу російських Збройних сил.

Цю інформацію рашисти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями у Херсоні затримали колаборанта, який ремонтував тепловози російських військових ешелонів. Також СБУ піймала зрадника, який “зливав” ворогу дані про оборону Миколаєва.