Місто Покровськ в Донецькій області уночі 18 лютого потрапило під ракетний обстріл.

Про це повідомив у Телеграм голова обладміністрації Павло Кириленко.

"На щастя, обійшлося без жертв, однак є руйнування. Пошкоджено шість житлових будинків, три освітні заклади і центральну площу", – розповів він.

На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Мар'їнка та Красногорівка, гучно було на околицях Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку у селі Іванопілля пошкоджено 12 будинків. У Соледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Федорівці, тривають обстріли Васюківки і Роздолівки. Обстріли зафіксовані в Часовоярській громаді. На Лисичанському напрямку під вогнем Сіверськ і Серебрянка Сіверської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що 17 лютого росіяни вбили трьох жителів Донеччини.