Іще 1010 окупантів ліквідували Сили оборони за минулу добу

Українські захисники ліквідували іще 1010 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 18 лютого російська армія втратила в Україні орієнтовно 142270 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат рашистів:

танків ‒ 3303 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6533 (+13) од,

артилерійських систем – 2326 (+4) од,

РСЗВ – 469 (+2) од,

засобів ППО ‒ 243 (+2) од,

літаків – 298 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),

крилатих ракет ‒ 871 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 223 (+2).

Нагадаємо, у Міноборони Великобританії повідомили, що втрати армії Росії та "групи Вагнера" складають до 200 000 осіб, переважно завдяки роботі артилерії.

А за даними Білого дому, наразі в Україні загинуло вже понад 30 тисяч солдатів ПВК "Вагнер".