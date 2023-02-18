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Іще 1010 окупантів ліквідували Сили оборони за минулу добу

Загалом росармія втратила в Україні орієнтовно 142270 осіб.

Іще 1010 окупантів ліквідували Сили оборони за минулу добу
Фото: скрин відео

Українські захисники ліквідували іще 1010 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Станом на 18 лютого російська армія втратила в Україні орієнтовно 142270 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат рашистів:

  • танків ‒ 3303 (+5) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 6533 (+13) од, 
  • артилерійських систем – 2326 (+4) од, 
  • РСЗВ – 469 (+2) од, 
  • засобів ППО ‒ 243 (+2) од,
  • літаків – 298 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 287 (+0) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 871 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 223 (+2).

Нагадаємо, у Міноборони Великобританії повідомили, що втрати армії Росії та "групи Вагнера" складають до 200 000 осіб, переважно завдяки роботі артилерії.

А за даними Білого дому, наразі в Україні загинуло вже понад 30 тисяч солдатів ПВК "Вагнер".

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