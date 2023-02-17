Головне за день. П’ятниця, 17 лютого

Під час онлайн-виступу на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні немає альтернативи в ЄС та НАТО.

Президент зауважив, що Україна вже здобула статус країни-кандидата і готується почати переговори про членство в Євросоюзі. Більш того, Україна вже поєднана з європейською економікою, логістикою та енергетикою.

"Немає альтернативи українській перемозі. Немає альтернативи Україні в ЄС. Немає альтернативи Україні у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому немає і не буде альтернативи тому, щоб позбутися російської агресії остаточно, звільнити землю, звільнити людей", - заявив український президент.

Зеленський також наголосив, що коли російська зброя стріляє по українцям, вона також націлена на її сусідів-європейців.

Нагадаємо, нещодавнє соцопитування показало, що більшість європейців вірять у перемогу України. У перемозі України впевнені 61% європейців.

У Мюнхені сьогодні пролунало ще чимало резонансних заяв. Докладніше про перший день Мюнхенської безпекової конференції – тут.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України впродовж доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 1 – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Противник завдав 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено 3 приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Зазнає значних втрат у живій силі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 17 лютого – в новині.

Сьогодні до Києва приїхав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Згідно з повідомленням, зранку Рютте відвідав Стіну пам’яті загиблих за Україну біля Михайлівської площі, де поклав вінок.

На пресконференції з Володимиром Зеленським Марк Рютте заявив, що Нідерланди, Німеччина і США нададуть Україні танки Leopard 2 з боєприпасами, ЗРК Patriot і організують проведення навчань для українських військових.

“Ми знаємо, що ви б’єтеся за нас, за нашу свободу і безпеку, цінності і спосіб життя. Ми робимо все необхідне, щоб тривала наша спільна робота в межах НАТО і ЄС та щоб була допомога, скільки потрібно”, – зазначив Рютте.

“Треба робити все, що можна, щоб Україна могла захищатися від жахливого насильства Росії. Ви маєте перемогти. Додатково надаємо гуманітарну і фінансову допомогу. Ці кошти будуть використані на ремонт критичної інфраструктури”, – зазначив Рютте.

Він нагадав, що війна з Росією почалася у 2014 році, а минулого року почалася повномасштабна російська навала. “Майже 12 місяців триває цей процес, і немає надії, що Путін зійде з цієї дороги. Путінська Росія робить все, щоб ширити смерть і руїну”, – наголосив Рютте.

17 лютого завершила роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка зустрічалася з українською делегацією у Варшаві. Місія мала оцінити діяльність нашої держави в межах Програми моніторингу за участю Ради директорів.

Як ідеться на сайті МВФ, у зустрічі брали участь глава Нацбанку Андрій Пишний, міністр фінансів Сергій Марченко та інші високопосадовці нашої держави.

За словами глави місії МВФ В Україні Гевіна Грея, сторони досягли домовленості на рівні персоналу щодо перегляду Програми моніторингу.

"Завершення першого та остаточного перегляду, який підлягає затвердженню керівництвом МВФ, відкриває шлях для початку обговорення повноцінної програми, яку підтримує МВФ... Завдяки спільним зусиллям уряду України та Національного банку України виконано всі кількісні та індикативні показники на кінець грудня, а також усі п'ять структурних орієнтирів на кінець січня", - сказав Грей.

Які здобутки відзначені – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

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