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За сьогодні окупанти чотири рази обстріляли Нікопольщину, поранено жінку

Поранена жінка лікуватиметься вдома.

За сьогодні окупанти чотири рази обстріляли Нікопольщину, поранено жінку
Фото: Сергій Лисак

За день 17 лютого російські окупаційні війська вдарили по Нікопольщині у Дніпропетровській області чотири рази. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

“З важкої артилерії поцілив по самому Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Поранення отримала 76-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома”, - розповів Лисак.

Він додав, що обстрілом також пошкоджено 11 приватних будинків та 10 господарських споруд. 

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Крім того, внаслідок обстрілу постраждало авто та три газогони. Ворожі снаряди обірвали 5 ліній електропередач.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, сьогодні вдень, 17 лютого, під час оголошеної повітряної тривоги на Сумщині сили ППО знищили повітряну ціль.

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