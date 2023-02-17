За сьогодні окупанти чотири рази обстріляли Нікопольщину, поранено жінку

За день 17 лютого російські окупаційні війська вдарили по Нікопольщині у Дніпропетровській області чотири рази.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
“З важкої артилерії поцілив по самому Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Поранення отримала 76-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома”, - розповів Лисак.
Він додав, що обстрілом також пошкоджено 11 приватних будинків та 10 господарських споруд.
Крім того, внаслідок обстрілу постраждало авто та три газогони. Ворожі снаряди обірвали 5 ліній електропередач.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 17 лютого, під час оголошеної повітряної тривоги на Сумщині сили ППО знищили повітряну ціль.