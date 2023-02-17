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Необхідно організувати окремий трибунал щодо злочинів Росії в Україні, – Кая Каллас

Якщо не будуть засуджені злочини Росії, ніхто не буде у безпеці. 

Необхідно організувати окремий трибунал щодо злочинів Росії в Україні, – Кая Каллас
Фото: mke.ee

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про необхідність організації окремого трибуналу щодо злочинів Росії (злочину агресії).

“Насправді важливо, щоби російське керівництво було засуджене та не залишилося непокараним”, – заявила вона під час Мюнхенської конференції безпеки у п'ятницю.

За словами Каллас, міжнародний кримінальний суд та інші інстанції можуть працювати разом, однак свідчення можуть бути зібрані лише в ході війни. Тому вже зараз необхідно розпочати роботу щодо збору свідчень.

“Якщо ми не засудимо російські злочини, ніхто з нас не буде у безпеці”, – наголосила Кая Каллас.

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У свою чергу сенатор США Ліндсі Грем заявив про те, що на двопартійній основі буде надаватися безпреривна підтримка України.

“Так само, як ми підтримуватимемо відправлення Путіна до суду. В майбутньому ми все більше цим займатимемося”, – наголосив він.

Нагадаємо, 8 лютого генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич надіслала урядам країн-членів документ щодо створення спеціального трибуналу для Росії через вторгнення в Україну.

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