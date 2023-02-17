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Ймовірності і великого ризику немає, – Зеленський про прямий вступ Білорусі у війну

80% білорусів не хочуть воювати з Україною.

Ймовірності і великого ризику немає, – Зеленський про прямий вступ Білорусі у війну
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський не думає, що зараз є ймовірність прямого вступу Білорусі у війну Росії проти України.

Про це він заявив під час Мюнхенської конференції безпеки у п'ятницю.

"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності та високого ризику такого немає", – зазначив глава держави.

Він додав, що росіяни можуть повторно наступати з Білорусі, але це складно. Також Зеленський переконаний, що Росії буде складно втягнути білоруських військових у війну, бо 80% населення Білорусі не хочуть воювати проти України.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін все одно намагатиметься залучити режим диктатора Олександра Лукашенка до нового вторгнення.

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“Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка, бо одна річ, коли з їхньої території, з деяких аеропортів летить авіація чи ракети. Вони були під контролем Росії. Це одна річ. А інша справа, якщо ти свідомо йдеш у наступ і приєднуєшся до російських терористів”, – сказав Зеленський.

Президент додав, що у Білорусі недостатньо сил і всі, хто "прийдуть на нашу землю, точно не повернуться".

Нагадаємо, сьогодні Олександр Лукашенко прибув до Москви на переговори із Володимиром Путіним.

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