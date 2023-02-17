Ймовірності і великого ризику немає, – Зеленський про прямий вступ Білорусі у війну

Президент Володимир Зеленський не думає, що зараз є ймовірність прямого вступу Білорусі у війну Росії проти України.

Про це він заявив під час Мюнхенської конференції безпеки у п'ятницю.

"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності та високого ризику такого немає", – зазначив глава держави.

Він додав, що росіяни можуть повторно наступати з Білорусі, але це складно. Також Зеленський переконаний, що Росії буде складно втягнути білоруських військових у війну, бо 80% населення Білорусі не хочуть воювати проти України.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін все одно намагатиметься залучити режим диктатора Олександра Лукашенка до нового вторгнення.

“Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка, бо одна річ, коли з їхньої території, з деяких аеропортів летить авіація чи ракети. Вони були під контролем Росії. Це одна річ. А інша справа, якщо ти свідомо йдеш у наступ і приєднуєшся до російських терористів”, – сказав Зеленський.

Президент додав, що у Білорусі недостатньо сил і всі, хто "прийдуть на нашу землю, точно не повернуться".

Нагадаємо, сьогодні Олександр Лукашенко прибув до Москви на переговори із Володимиром Путіним.