"Немає альтернативи": Зеленський висловив сподівання про перемогу України до наступної Мюнхенської конференції

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати вільною до наступної Мюнхенської конференції - у 2024 році.

Таку заяву глава держави зробив на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами Зеленського, "немає альтернативи українській перемозі", а швидка перемога нашої держави зі звільненням усіх окупованих територій є реальною.

"...Від минулого року (минулорічної конференції - Ред.) я маю більш переконливі аргументи наші досягнення. Немає альтернативи українській перемозі. Не можуть люди бути питання компромісу. Ми повинні звільнити Україну і Європу. Ми повинні звільнити від російської агресії кожну європейську інституцію та кожну сферу світової економіки", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що є достатньо сміливості у всій "нашій коаліції перемоги. Праща (військова допомога, - Ред.) повинна ставати сильнішою, просто вже. Так щоб наступного року ми зустрілися тут у Мюнхені на першу післявоєнну безпекову конференцію при умовах вільної України, вільної Європи, вільного світу", - наголосив Президент.

Він подякував партнерам за підтримку і наголосив на важливості швидкої допомоги, оскільки російський агресор розраховує на її уповільнення та "втому від війни" у світі.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні, зокрема, танки.

А очільник Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники "готові до потужної збройної підтримки протягом найближчих місяців, але ми також готові до більш тривалої війни".