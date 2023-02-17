Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
ГоловнаСуспільствоВійна

"Немає альтернативи": Зеленський висловив сподівання про перемогу України до наступної Мюнхенської конференції

Президент закликав партнерів збільшити військову допомогу нашій державі.

"Немає альтернативи": Зеленський висловив сподівання про перемогу України до наступної Мюнхенської конференції
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати вільною до наступної Мюнхенської конференції - у 2024 році.

Таку заяву глава держави зробив на Мюнхенській конференції з безпеки.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За словами Зеленського, "немає альтернативи українській перемозі", а швидка перемога нашої держави зі звільненням усіх окупованих територій є реальною.

"...Від минулого року (минулорічної конференції - Ред.) я маю більш переконливі аргументи наші досягнення. Немає альтернативи українській перемозі. Не можуть люди бути питання компромісу. Ми повинні звільнити Україну і Європу. Ми повинні звільнити від російської агресії кожну європейську інституцію та кожну сферу світової економіки", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що є достатньо сміливості у всій "нашій коаліції перемоги. Праща (військова допомога, - Ред.) повинна ставати сильнішою, просто вже. Так щоб наступного року ми зустрілися тут у Мюнхені на першу післявоєнну безпекову конференцію при умовах вільної України, вільної Європи, вільного світу", - наголосив Президент.

Він подякував партнерам за підтримку і наголосив на важливості швидкої допомоги, оскільки російський агресор розраховує на її уповільнення та "втому від війни" у світі.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні, зокрема, танки.

А очільник Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники "готові до потужної збройної підтримки протягом найближчих місяців, але ми також готові до більш тривалої війни".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також