Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили і заблокували схему підпільного виробництва цигарок, які виробники потім планували контрабандою переправляти до Євросоюзу.

Як ідеться на сайті СБУ, зловмисники щодоби виготовляли до мільйона цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів.

Цю діяльність організувало міжрегіональне злочинне угруповання, яке діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей. Воно налагодило три виробничі лінії з нелегального виготовлення оптових партій тютюнових виробів.

Аби приховати незаконну діяльність, ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості. Тут встановили поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих торгових знаків.

Як встановило слідство, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин. А готову продукцію збували до різних регіонів України, плануючи контрабандою переправляти і до Євросоюзу за підробленими товарно-транспортними накладними.

За інформацією БЕБ, у Миколаївській області під час обшуків вилучили дві лінії для виготовлення тютюнових виробів різних марок орієнтовною вартістю по 10 млн грн кожна. Одна з них вже працювала, друга – готувалась для запуску. Також вилучили верстат для пакування цигарок у пачки, прилад для сушіння тютюну та його подрібнення, верстат для пакування цигарок. Окрім того, було виявлено 114 ящиків вже готових цигарок, різних торговельних марок без марок акцизного податку орієнтовною вартістю 2,7 млн грн, 10 мішків з тютюном тощо.

На Закарпатті виявили і вилучили лінію для незаконного виготовлення тютюнових виробів повного циклу вартістю близько 15 млн грн, готові тютюнові вироби різних марок, близько 5 тонн тютюну та 7 тонн подрібненого тютюну загальною приблизною вартістю 3 млн грн, 7 ящиків акцизних марок, пакувальну та марочну лінію. Також знайшли підроблені марки акцизного податку Республіки Молдова, різні упаковки, компоненти для виготовлення цигарок та інші товарно-матеріальні цінності необхідні для повного циклу виробництва цигарок.

Загальна вартість вилученого товару становить понад 70 млн грн.

Наразі триває розслідування, аби притягнути до відповідальності організаторів нелегального бізнесу. Зловмисникам інкримінують порушення за ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб за попередньою змовою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше у Львові БЕБ вилучило контрабандні електронні цигарки на майже 10 млн грн.

Нещодавно на Львівщині затримали водіїв, які везли товари з Росії вартістю 40 млн грн.