У Львові БЕБ вилучило контрабандні електронні цигарки на майже 10 млн грн

Також конфіскували понад 16,5 млн грн готівки в еквіваленті.

У Львові детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки виявили та вилучили 28 тисяч електронних цигарок орієнтовною вартістю близько 10 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.

Також детективи вилучили готівку, отриману від злочинної діяльності на загальну суму в еквіваленті понад 16,5 млн грн.

"Співробітники БЕБ з’ясували, що група осіб організувала розгалужену мережу збуту контрабандних підакцизних товарів іноземного походження. Електронні цигарки продавали через соціальні мережі та у торгівельних закладах м. Львова", - розповіли в бюро.

Під час обшуків вилучили і транспортні засоби, які перевозили підакцизні товари, а ще - чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, сервери, системи відеоконтролю тощо. Як зазначили в БЕБ, загальна вартість вилученого становить близько 30 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії. Детективи встановлюються повне коло причетних осіб.

Нагадаємо, на Одещині детективи БЕБ вилучили цигарок на 11,6 млн грн. Під час опрацювання запиту Бюро економічної безпеки НАЗК розшукало активи торговців зброєю.