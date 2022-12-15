Світовий банк рекомендував Prozorro для закупівель на відбудову України

Система електронних закупівель Prozorro, включаючи електронні каталоги Prozorro Market, відповідає вимогам до електронних закупівель для операцій, що фінансуються Світовим банком.

Про це повідомляє урядовий портал із посиланням на результати оцінки, проведеної командою World Bank.

“Початкова оцінка Prozorro була проведена командою Світового банку ще у 2017 році, і на той час вона дозволила використовувати Prozorro для національних процедур закупівель у рамках проектів, що фінансуються Світовим банком. Метою поточного завдання була повторна оцінка відповідності системи Prozorro оновленим вимогам до електронних закупівель для операцій, що фінансуються Світовим банком (Electronic Procurement Requirements for MDB Financed Operations, затверджені у липні 2019), щоб перевірити, які налаштування та зміни потрібно внести в систему Prozorro для відповідності найкращим міжнародним практикам”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, автори оцінки дійшла висновку, що система електронних закупівель, включаючи Prozorro Market, загалом відповідає вимогам до електронних закупівель для операцій, що фінансуються Світовим банком. Додатково автори оцінки надали перелік рекомендацій щодо вдосконалення системи.

“Агентства-виконавці проектів у рамках операцій, що фінансуються Банком, можуть використовувати систему електронних закупівель та Prozorro Market для тендерів, які вимагають використання національних процедур закупівель (з бюджетним порогом до 5 млн євро). Що стосується міжнародних тендерних процедур, які фінансуються Світовим банком в Україні (з бюджетним порогом від 5 млн євро і більше), виконавчі агенції можуть використовувати системи електронних закупівель Prozorro після того, як ДП “Прозорро” запровадить визначені вдосконалення”, - зазначив Аруп Банерджі, директор у справах Східної Європи та Центральної Азії.

Зі свого боку заступник Міністра економіки України Надія Бігун підкреслила, що частина рекомендацій Світового банку вже була впроваджена в рамках оновлення правил публічних закупівель в умовах воєнного стану, затверджених Постановою Кабінету Міністрів №1178. Зокрема, мова йде про можливість проводити тендери навіть за умови наявності лише одного учасника, можливість для учасників тендерів пропонувати ціну вищу за кошторисну тощо.

Надія Бігун нагадала, що Світовий банк вже фінансує окремі проекти критичної відбудови України. З початком реалізації повномасштабного Плану відновлення кількість таких проєктів значно зросте, і Prozorro має стати єдиною системою для проведення всіх закупівель у рамках відбудови.

Відповідно до рекомендацій Світового банку, ДП “Прозорро” розпочало адаптацію системи під особливі стандарти та умови, затверджені World Bank, включно з механізмом оскарження. Можливість використовувати систему відповідно до вимог World Bank буде доступна вже у березні 2023 року.

Крім того, розглядається можливість адаптації системи Prozorro для специфічних потреб відбудови, наприклад, щодо закупівлі послуг консультантів, проектних та архітектурних робіт, потреба в яких під час відбудови буде величезною. Мова йде про двоетапну процедуру: на першому етапі розглядаються технічні пропозиції учасників тендеру (склад робіт, підходи тощо), а на другому - цінові пропозиції. З цією метою команда Prozorro розглядає можливість модифікувати вже існуючу процедуру конкурентного діалогу, яка є схожою за дизайном.

В цілому позиція Світового банку також полягає в тому, що починаючи з 2023 року Prozorro має використовуватись в усіх проектах відбудови, які фінансує Банк. Крім робіт з вдосконалення системи, Міністерство економіки України та ДП “Прозорро” також проведуть безкоштовне навчання для керівників проектів Світового банку щодо використання процедур та інструментів Prozorro та Prozorro Market. Перші семінари заплановані на січень 2023 року, після чого спеціалісти World Bank зможуть застосовувати отримані навички як в нових проектах, так і в проектах, які вже розпочато в Україні.

Відповідно до звіту Світового банку, Єврокомісії та Кабінету міністрів, загальні потреби щодо відбудови та відновлення України на 1 червня оцінювались у 349 млрд доларів. За попередніми оновленими оцінками Світового банку та уряду України потреби на відбудову зростуть до 500-600 млрд доларів.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує 1 млрд доларів на швидке відновлення критичної інфраструктури для проходження зими. План відновлення України після війни передбачає три етапи. Наразі головним пріоритером є етап виживання – швидкого відновлення критичної інфраструктури та енергетичного сектору для проходження зимового періоду.

Раніше прем’єр-міністр говорив про те, що після восьми хвиль ракетних атак в Україні пошкоджені всі ТЕЦ та ГЕС.