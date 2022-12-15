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Російська нафта продається за ціною нижче 60 доларів, - Reuters

В деяких випадках російська нафта продається за ціною нижчою від загальної собівартості виробництва, включаючи місцеві збори.

Російська нафта продається за ціною нижче 60 доларів, - Reuters
Фото: mbk-news.appspot.com

Російська сира нафта Urals продавалась зі значними знижками після європейської заборони на імпорт російської нафти, а Індія купувала її за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. 

“Заборона Європейського Союзу на імпорт російської морської нафти з 5 грудня змусила Москву шукати альтернативні ринки, головним чином в Азії, приблизно на 1 мільйон барелів на день”, - йдеться у повідомленні. 

Нафтотрейдери повідомляють, що дії Заходу поставили російських виробників у жорстку конкуренцію між собою та з постачальниками з Азії, Європи та Близького Сходу. Тому вони змушені знизити ціни, щоб знайти покупців.

“За деякими угодами цього місяця ціна на Urals в індійських портах, включаючи страхування та доставку судном, впала приблизно до мінус 12-15 доларів США за барель порівняно із середньомісячною ціною датованої марки Brent, порівняно зі знижкою в 5-8 доларів США за барель у минулому році”, - повідомляє Reuters. 

Такі знижки означають, що нафта в деяких випадках продається за ціною нижчою від загальної собівартості виробництва, включаючи місцеві збори. 

Розрахунки Reuters показали, що знижки на нафту марки Urals у західних портах Росії для продажу в Індію за деякими угодами зросли до 32-35 доларів за барель без урахування фрахту. 

“Ринок переповнений Urals. Є багато. Багато трейдерів пропонують вантажі Urals як у грудні, так і в січні”, - повідомило джерело видання. 

Нагадаємо, 5 грудня набули чинності нафтові санкції проти Росії. Приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а також заборонено морське транспортування сирої нафти до третіх країн.

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