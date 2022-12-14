США запровадять санкції проти понад 30 китайських технологічних компаній включно з Yangtze Memory

Адміністрація президента США Джо Байдена планує внести Yangtze Memory Technologies та понад 30 інших китайських компаній до торгового “чорного списку”. Це не дозволить компаніям купляти деякі американські технологічні компоненти.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Міністерство торгівлі США додасть провідного китайського виробника мікросхем пам'яті Yangtze Memory Technologies та інших компаній до чорного списку вже на цьому тижні. Компаніям, які потраплять до списку, буде заборонено купувати технології у американських постачальників, якщо вони не отримають спеціальну експортну ліцензію від Міністерства торгівлі.

Раніше внесення до цього списку зруйнувало бізнес Huawei Technologies Co. з виробництва смартфонів і завадило зусиллям Semiconductor Manufacturing International Corp. перетворитися на лідера з виробництва мікросхем.

“США політизували економічне співробітництво і зробило його зброєю”, – заявив офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

За його словами, такі дії Вашингтона порушили ланцюги поставок. Китай зробить кроки для захисту прав своїх компаній.

Нові санкції будуть означати ескалацію протистояння між США і Китаєм у сфері технологій. Адміністрація Джо Байдена представила широкий набір обмежень на можливість Китаю купувати напівпровідники та обладнання для виробництва мікросхем у жовтні, включивши Yangtze Memory та інші компанії до списку компаній, які потребують перевірки.

Міністерство торгівлі США додало 31 організацію, включаючи Yangtze Memory, до так званого “неперевіреного списку”. Це означає, що американська влада не в змозі довести, що ці компанії не підтримують китайських військових. Це поклало початок 60-денному зворотному відліку, протягом якого компанії повинні були довести, що їх бізнес не був залучений до діяльності, яка загрожує національній безпеці США.

Yangtze Memory, що базується в Ухані, є найбільшим в країні виробником напівпровідників 3D NAND, виробляючи мікросхеми пам'яті, які використовуються в смартфонах та інших комп'ютерних пристроях, конкуруючи з такими компаніями, як Samsung Electronics Co. Фірма вела переговори про постачання для Apple Inc, що стало б значним кроком для китайської технологічної галузі, але з тих пір перемовини були відкладені. Однак Apple призупинив плани використання чіпів пам’яті від Yangtze Memory Technologies у своїх продуктах через санкції США.

Адміністрація Байдена хоче переконатися, що виробники мікросхем в США не зможуть забезпечити можливість виробляти передові напівпровідники, які б сприяли зміцненню китайської армії.

Китай розкритикував кроки США, стверджуючи, що американський уряд намагається зупинити його зростання. Цього тижня Пекін подав позов до Світової організації торгівлі, намагаючись скасувати запроваджені США торговельні обмеження, стверджуючи, що вони порушать світову торгівлю.