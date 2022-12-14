Єврокомісія виплатила Україні останній у 2022 році транш макрофінансової допомоги у 500 млн євро

З початку війни Україна отримала від ЄС 7,2 млрд євро.

У середу, 14 грудня, Європейська Комісія виплатила третій і останній транш у розмірі 500 млн євро надзвичайної макрофінансової допомоги для України.

Про це Єврокомісія повідомляє у Twitter.

Зазначається, що після перерахування цього траншу загальний обсяг макрофінансової підтримки України з боку ЄС з 24 лютого досяг 7,2 млрд євро.

“Сьогодні ми виплатили третій транш у розмірі 500 млн євро в рамках надзвичайної макрофінансової допомоги Україні на 2022 рік у розмірі 5 млрд доларів”, – йдеться у повідомленні.

В Єврокомісії вважають, що це сприятиме макрофінансовій стабільності України та посилить її загальну економічну та фінансову стійкість.

Today we have disbursed a 3rd instalment of €500 million under the 5 billion exceptional 2022 Macro-Financial Assistance for Ukraine.



This will contribute to Ukraine's macroeconomic stability and strengthen its overall economic and financial resilience.#StandWithUkraine — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 14, 2022

Гроші були надані Україні у формі дуже пільгових позик з довшими термінами погашення, ніж у рамках звичайної програми. На знак солідарності бюджет ЄС покриє відсотки за цими позиками.

Єврокомісія вже виплатила Україні по 600 млн євро у березні і травні, 1 млрд євро у жовтні та 2,5 млрд євро в листопаді.

Нагадаємо, 9 листопада Європейська Комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає у 2023 році 18 млрд євро.