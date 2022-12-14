Конспірологія про е-гривню активно шириться мережею: хто і навіщо провокує скандал

Нову конспірологічну теорію зі змовами почали обговорювати скрізь по Україні. Цього разу в центрі уваги - е-гривня. Це електронна форма української грошової одиниці, яка виконує всі функції грошей. За деякими параметрами вона схожа на криптовалюту, але головною відмінністю є те, що вона знаходиться під контролем Нацбанку України.

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Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. При цьому законодавча база для функціонування е-гривні з’явилася ще влітку 2021 року, а обговорення почалися тільки останніми тижнями. Поштовхом стали запуск НБУ проєкту “е-гривня” для отримання зворотного зв’язку від представників ринку фінансових послуг та цифрових активів, а також презентація концепції наприкінці осені.

Справа в тому, що 27 листопада блогер і конспіролог зі стажем Антон Гура опублікував у себе пост з нібито посиланням на свого підписника. Він писав все з точки зору людини, яка, очевидно, взагалі не розуміється на фінансах: “єдина світова валюта.., не забезпечена… ні товаром, ні золотом”, “не існує в паперовому вигляд”, має термін придатності. Він лякає читачів гіперінфляцією, цифровим рабством і майже апокаліпсисом і чіпуванням.

Відео з аналогічним сюжетом Гура опублікував у своємі каналі на YouTube, ідею підхопив і львівський конспіролог Остап Стахів, який, до речі, знімав раніше відео разом зі своїм соратником Стрємоусовим (колаборант в окупаційному “уряді” Херсонщини, нібито загинув в ДТП напередодні звільнення Херсону). Пізніше допис Гури поширився і на російську соцмережу “ВКонтакте”. Там з’явилися нові абсурдні подробиці, які іноді між собою не дуже збігалися.

Серед українців ще більшого поширення дезінформація набула у Фейсбуці, коли її опублікував профіль під іменем “Стелла Микитенко”. Там автор продовжив залякування людей, додаючи до своєї публікації цілі речення великими літерами і велику кількість знаків оклику. Ця публікація отримала велику кількість репостів і коментарів. І якщо багато з тих, хто відреагував, відверто був схожий на ботів, певна частина дійсно повірила у фейк.

Якщо розглянути ближче аккаунт Стелли, то можна побачити, що там немає аватарки, а всі інші пости це переважно репости інших конспірологій. З іншого боку, іноді там проминають публікації з вітанням Збройним силам України, а загалом все написано українською мовою.

Крім того, сам Антон Гура, який так активно лякає українців е-гривнею, вже не перший раз опиняється у центрі скандалу. Раніше він здобув популярність на темі пандемії коронавірусу в березні 2020 року. Заради експерименту він полетів у Мілан, а на зворотному шляху знімав відео з салону літака, який начебто перевозив інфікованих людей.

Пізніше виявилося, що жодна людина на борту не була хвора коронавірусом. Після цього він став справжнім “медичним експертом” для проросійських блогерів та ЗМІ. Наприклад, для видання Klymenko Time, яке належить міністру доходів і зборів часів Януковича. Гура просуває антивацинаторську позицію і коментує такі теми як екологія, комунальні тарифи тощо. Його аудиторія доволі велика - понад 110 тис. підписників у Telegram та 120 тис. у YouTube.

Наразі у своїх соцмережах конспіролог концентрується, зокрема, на темі ухиляння від мобілізації в Україні, чуток про відключення електроенергії (начебто змова бізнесу і влади). Загалом він намагається розвести паніку і недовіру.

Його колега Остап Стахів також підбурював істерію в часи коронавірусу. У 2021 році йому навіть оголосила підозру Служба безпеки України за ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), але він вийшов під заставу у 1 млн гривень. Його колишня співпраця з Кирилом Стрємоусовим не додає жодної довіри.