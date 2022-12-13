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У Парижі Україна уклала чотири угоди з міжнародними партнерами на понад 530 млн євро

До України також мають експортувати посівне насіння на суму орієнтовно 20-25 млн євро.

У Парижі Україна уклала чотири угоди з міжнародними партнерами на понад 530 млн євро
Фото: Пресслужба КМУ

У Парижі Україна уклала чотири угоди з міжнародними партнерами.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції з міністром економіки, фінансів та промислового і цифрового суверенітету Франції Брюно Ле Мером, загальна сума домовленостей становить понад 530 млн євро.

Серед підписаних угод:

  • договір гарантії між урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку на 300 млн євро кредиту для Укренерго. Кошти підуть на екстрене відновлення мереж електропередачі. Крім цього, цей кредит супроводжується грантом 70 млн євро від Нідерландів на придбання високовольтного обладнання. Водночас двосторонню угоду з ЄБРР уклала Франція. Ця домовленість передбачає ще 100 млн євро допомоги для України.
  • угода з урядом Франції щодо постачання рейок для Укрзалізниці виробництва французької компанії Saarstahl на суму до 37,6 млн євр;
  • довгострокова Дорожня карта між урядами України та Франції щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі нашої держави;
  • меморандум між Укравтодором та Matiere про постачання мостів на суму близько 25 млн євро.

Крім цього, українська сторона передала лист про програму надання державних гарантій уряду Франції через інвестиційний банк Bpifrance Assurance Export. До України мають експортувати посівне насіння на суму орієнтовно 20-25 млн євро.

Нагадаємо, за результатами конференції у Франції на підтримку України виділили понад мільярд доларів.

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