Мінреінтеграції оновило перелік громад, що перебувають у районах бойових дій, під окупацією або в оточенні

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік громад, які перебувають у районах бойових дій, під окупацією або в оточенні.
Як ідеться на сайті відомства, у цьому переліку вже 329 ОТГ.
Серед них:
- 66 громад - на Донеччині;
- 62 - в Запорізькій області (-2);
- 56 - на Харківщині;
- 49 - на Херсонщині;
- 37 - на Луганщині;
- 26 - на Миколаївщині;
- 19 - на Сумщині;
- 10 - на Дніпропетровщині;
- 4 - на Чернігівщині.
На основі цього переліку внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Його формують за погодженням Міністерства оборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.
Нагадаємо, у попередньому переліку перебувала 331 громада.