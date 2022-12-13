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Мінреінтеграції оновило перелік громад, що перебувають у районах бойових дій, під окупацією або в оточенні

Наразі у ньому перебувають уже 329 ОТГ.

Мінреінтеграції оновило перелік громад, що перебувають у районах бойових дій, під окупацією або в оточенні

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік громад, які перебувають у районах бойових дій, під окупацією або в оточенні.

Як ідеться на сайті відомства, у цьому переліку вже 329 ОТГ.

Серед них:

  • 66 громад - на Донеччині;
  • 62 - в Запорізькій області (-2);
  • 56 - на Харківщині;
  • 49 - на Херсонщині;
  • 37 - на Луганщині;
  • 26 - на Миколаївщині;
  • 19 - на Сумщині;
  • 10 - на Дніпропетровщині;
  • 4 - на Чернігівщині.

На основі цього переліку внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Його формують за погодженням Міністерства оборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.

Нагадаємо, у попередньому переліку перебувала 331 громада.

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