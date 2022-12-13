Мінреінтеграції оновило перелік громад, що перебувають у районах бойових дій, під окупацією або в оточенні

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік громад, які перебувають у районах бойових дій, під окупацією або в оточенні.

Як ідеться на сайті відомства, у цьому переліку вже 329 ОТГ.

Серед них:

66 громад - на Донеччині;

62 - в Запорізькій області (-2);

56 - на Харківщині;

49 - на Херсонщині;

37 - на Луганщині;

26 - на Миколаївщині;

19 - на Сумщині;

10 - на Дніпропетровщині;

4 - на Чернігівщині.

На основі цього переліку внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Його формують за погодженням Міністерства оборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.

Нагадаємо, у попередньому переліку перебувала 331 громада.